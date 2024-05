È stato anche il Giro di Jonathan Milan

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, domenica 26 maggio, ultima tappa di und’Italia. La gara è stata dominata con una facilità impressionante e cannibalesca da Tadej Pogacar. Mentre la maglia rosa si gode nelle prime posizioni del gruppo il suo arrivo a Roma, di fronte al Colosseo e all’arco di Costantino,è fermo sul lato destro della strada. È sceso dalla sua nuova bicicletta che è poggiata alle transenne perché le si è rotta la catena. Di fronte al velocista friulano la sfortuna ha assunto la forma cubica e tozza dei sampietrini di via san Gregorio, che sotto le le ruote restituiscono un rumore sordo, menefreghista e impassibile nei confronti di ciò che gli sta accadendo sopra.è tutto vestito color ciclamino, caschetto, maglia, pantaloncini, lenti degli occhiali e calze sono di un’unica tinta perché per il secondo anno consecutivo ha vinto la classifica a punti deld’Italia, simbolo, come è scritto nel sito ufficiale della corsa, “della perseveranza che occorre per essere sempre lì davanti, in ogni sprint intermedio e di gruppo, fino all’ultima tappa”.