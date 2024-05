E ON lancia la nuova campagna di comunicazione Far funzionare una nuova energia It' s on us che sottolinea l' impegno nel guidare il nuovo futuro energetico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) (Adnkronos) - •Cuore dellamulticanale, in onda dal 26 maggio per tutto il mese di giugno, la “” brand identity di E.ON che rappresenta l'dell'azienda nella transizione energetica in Italia e in Europa •Volto dello spot video dellasarà il premio Oscar Cristoph Waltz 27 maggio 2024. Ha preso il via ieri ladi“Faruna. It's on us.” (“It's on us to make new energy work”)di E.ON con cui l'azienda ribadisce il proprio ruolo di guida per quanto riguarda la transizione energetica con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile, dal punto di vista economico, sociale e ambientale. La, intendere l'identità di E.ON, che promuove il cambiamento verso un “dell'