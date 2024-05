E’ morto l’ex sindacalista Mattei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Vasto cordoglio in città per la morte di Valerio. Aveva 69 anni ed era molto conosciuto e stimato anche per il suo impegno sociale e politico. Un uomo impegnato,, un, attivo fin da ultimo in tante realtà del volontariato pistoiese.è è stato operaio dell’indotto Breda (oggi Hitachi) e per anni membro del direttivo provinciale della Fiom Cgil dove si è fatto apprezzare per l’impegno e la passione. Una volta raggiunta la pensione le sue energiele ha messe ancora a disposizione degli altri e da pensionato,ha prestato volontariato nella Croce Verde e al circolo Arci Bugiani di Pistoia. La notizia della morte si è velocemente sparsa fra gli amici, ma anche fra le tante persone che hanno avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo sia daattivo che poi nel volontariato.