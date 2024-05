Dylan Minnette di Tredici ha preso una pausa dalla recitazione | Era diventato solo un lavoro

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024), il protagonista di una delle serie più di successo (e controversa) di Netflix,, in un’intervista allo Zach Sang Show, ha spiegato perché ha deciso di lasciare la, o meglio, per adesso di metterla in, e di dedicarsialla sua musica, e alla sua band Wallows., l’attore dirivela perché (per ora) non recita più Nella nuova intervista allo Zach Sang Show,, l’attore di 13 Reasons Why () ha parlato del motivo per cui ha momentaneamente abbandonato lae se, un giorno, avrà intenzione di tornare: “Sono stato fortunato a trovare il successo nella”, ha dettoallo Zach Sang Show. “Ero ined era davvero popolare e sicuramente ha raggiunto un picco in quello che ho avuto nella