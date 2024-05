Duemila persone sepolte dalla frana in Papua Nuova Guinea

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sono più dilerimasteda un'enormeche si è staccata da una montagna nella notte tra giovedì e venerdì in una zona montuosa e quasi inaccessibile di. Lo ha comunicato Port Moresby alle Nazioni Unite: "Laha sepolto più di 2.000vive e ha causato gravi distruzioni", ha dichiarato il centro nazionale disastri del Paese all'ufficio Onu di Port Moresby. .

