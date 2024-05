(Di lunedì 27 maggio 2024) Anche fino aper una stagione al mare. È il prezzo che dovranno pagare, in alcuni casi, leche sceglieranno di passare la stagione estiva in alcuni lidi di.

Lotto , senza il computer non sarebbe stato possibile: devono tutto alla tecnologia, quello che è accaduto è davvero inimmaginabile. Inutile star lì a ragionare ore e ore su quale, tra l’anno di nascita proprio e quello di una persona a noi cara, sia meglio puntare. La differenza, in termini ... ilveggente

Il 1°maggio 2024 sono entrate in vigore le nuove disposizioni del titolo IV Capo I (Ordinamento professionale Ata), sezione scuola, del CCNL 2019-21, sottoscritto il 18 gennaio 2024 all’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni). I soggetti interessati dalle ... quotidiano

Anche fino a Duemila euro per una stagione al mare. È il prezzo che dovranno pagare, in alcuni casi, le famiglie che sceglieranno di passare la stagione estiva in alcuni lidi di... quotidianodipuglia

Duemila euro per andare al lido: famiglie costrette a rinunciare. Scoppia il caso in Puglia - duemila euro per andare al lido: famiglie costrette a rinunciare. Scoppia il caso in Puglia - Anche fino a duemila euro per una stagione al mare. È il prezzo che dovranno pagare, in alcuni casi, le famiglie che sceglieranno di passare la stagione estiva in alcuni lidi ... quotidianodipuglia

Aerei e traghetti, prezzi choc: più di duemila euro a famiglia per raggiungere l’Isola - Aerei e traghetti, prezzi choc: più di duemila euro a famiglia per raggiungere l’Isola - Nella settimana di Ferragosto il viaggio per quattro persone può costare da 1.100 a 2.300 euro. Una tassa d'ingresso che rischia di compromettere la stagione estiva: chi non può permettersi spese ... unionesarda

Benetton, gli addii e i ritorni del sior Luciano: da Toscani alla sfuriata contro «i nostri cappotti color grigio sporco» - Benetton, gli addii e i ritorni del sior Luciano: da Toscani alla sfuriata contro «i nostri cappotti color grigio sporco» - Per Luciano Benetton, che durante i primi anni duemila disse«ora un passo indietro della famiglia, più potere ai manager», non si poteva immaginare crepuscolo più ingrato ... corrieredelveneto.corriere