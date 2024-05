Due bimbi di 10 anni aggrediti da un pitbull mentre giocano in Sardegna E un padrone azzannato dal suo cane in casa nel Barese

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ancora aggressioni da parte di, questa volta ine in Puglia. Il primo episodio è accaduto domenica scorsa, in mattinata, alla periferia di Domusnovas, nel sud della regione. Come riportato dal quotidiano l’Unione Sarda, due bambini, entrambi di 10, sono stati feriti, uno alla mano e l’altro all’orecchio, dall’attacco improvviso di un. I due stavano giocando assieme a degli amichetti quando ilsi è avventato su di loro. Alcunisono riusciti a scapparei due sono stati azzannati. Ilè poi scappato. Entrambe le vittime sono state subito trasportate in ospedale: uno è stato curato al Sirai di Carbonia,l’altro è stato trasferito all’ospedale Brotzu. In Puglia, invece, un uomo di 43, di Andria, nel nord, è stato aggredito dal suo, riportando ferite giudicate guaribili in 30 giorni.

