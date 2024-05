Dragon Quest 3 HD-2D Remake un breve teaser rivela le piattaforme ed anticipa delle sorprese

(Di lunedì 27 maggio 2024) Square Enix ha deciso di condividere proprio ine ore un nuovo(decisamente) dedicato a3 HD-2Dndo che il gioco verrà rilasciato su PS5, Xbox Series XS, Nintendo Switch ed ovviamente PC. Inoltre ilvideo ha precisato che “la leggenda di Erdrick si avvicina”, aggiungendo inoltre che “l’eredità sta per tornare”.e frasi suggeriscono di conseguenza che la società nipponica potrebbere ulteriori dettagli sul gioco, ed ovviamente anche la data di uscita nel corsoprossime settimane, con ogni probabilità entro il 2024. Purtroppo il video inione non hato altre novità sul titolo, ma ricordiamo che si tratta di un rifacimento del classico gioco di ruolo3: The Seeds of Salvation, originariamente pubblicato nell’ormai lontano 1988.

