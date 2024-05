Dovete tacere Domenica In la moglie di Mike Bongiorno senza parole Mara Venier imbarazzata

(Di lunedì 27 maggio 2024) “stare zitti e avere rispetto”.In,sbotta in diretta: ladi. Tensione altissima in studio per le ultime puntate del celebre showle targato Rai. La zia, che da tempo non la vedevamo così piccata per qualcosa, è dovuta intervenire per ristabilire un minimo di contegno durante l’intervista. >> “ChiudeIn e passa lì”. L’annuncio di: cosa farà in televisione Ma cosa è successo? Non ci è dato sapere cosa stava accadendo dietro le telecamere, ma ladellafanno credere che alcuni tecnici o autori del programma stessero facendo troppo baccano, disturbando persino le due in mezzo allo studio. Una cosa molto grave nel panorama televisivo, ma abbastanza frequente in Rai, almeno dalle volte che la stessa ziariprende i suoi.

Mara Venier , nella puntata di Domenica In andata in onda ieri, ha ospitato nel suo studio Daniela Zuccoli, moglie di Mike Bongiorno, il celeberrimo conduttore televisivo scomparso nel 2009 e che, proprio ieri, il 26 maggio avrebbe compiuto 100 anni. Per l’occasione speciale la conduttrice, prima ... ilfattoquotidiano

Mara Venier ha fermato la diretta di Domenica In per rimproverare lo staff della trasmissione: ma cosa è successo in studio? Lo scorso 26 maggio 2024, è andata in onda la consueta puntata di Domenica In; nello studio di Mara Venier si è presentata Daniela Zuccoli, la vedova del noto Mike ... donnapop

Gas Sales, l’under 13 stacca il pass per la final four regionale - Gas Sales, l’under 13 stacca il pass per la final four regionale - La Final Four Under 13 6×6 si giocherà a Piacenza domenica 9 giugno: BPER Banca Modena Volley ... Jesse Chidiebere, Francesco Maria Bifulco, Giovanni Braghieri, Raffaele Guglielmetti, Enea Rossini, ... piacenzasera

Lucca Summer Festival: logistica e parcheggi straordinari per il concerto di Eric Clapton domenica 2 giugno - Lucca Summer Festival: logistica e parcheggi straordinari per il concerto di Eric Clapton domenica 2 giugno - Dalle ore 7:00 domenica 2 giugno fino alle 6.00 di lunedì 3 giugno sarà chiusa al transito pedonale la passeggiata della cortina delle Mura fra i baluardi San Paolino e Santa Maria. Infine dalle ore 8 ... lagazzettadilucca

Mara Venier sgrida lo studio di Domenica In: “Vi chiedo silenzio e rispetto” - mara Venier sgrida lo studio di domenica In: “Vi chiedo silenzio e rispetto” - mara Venier sgrida lo studio di domenica In: “Vi chiedo silenzio e rispetto”. Un momento emozionante con Daniela Zuccoli. mara Venier, durante la puntata di domenica In di ieri, 26 maggio 2024, ha ... donnaglamour