Dove vedere in tv Jacobs a Ostrava | orario gara - canal - avversa -i, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) Marcellsarà una delle grandi stelle del Meeting di2024, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza) in programma martedì 28 maggio. Il Campione Olimpico in carica dei 100 metri e della 4×100 si appresta a disputare la sua terzastagionale individuale, dopo il 10.11 di Jacksonville ed il 10.07 di Roma., che ha contribuito alla qualificazione olimpica della staffetta azzurra 4×100 per i Giochi di Parigi in occasione delle World Relays di inizio mese a Nassau, proverà a salire di colpi in Repubblica Ceca con l’obiettivo di avvicinare i dieci secondi netti in vista dei Campionati Europei di casa a Roma. Si preannuncia un bel duello acon il fuoriclasse canadese André De Grasse (oro olimpico dei 200), per poi tornare in pista il 30 maggio a Oslo per l’ultimo test prima della rassegna continentale.