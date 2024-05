Dove sono previsti forti temporali questa settimana | le regioni colpite

(Di lunedì 27 maggio 2024) Giugno è ormai alle porte, ma il clima estivo sembra ancora un lontano miraggio, soprattutto in alcune zone dello Stivale ancora alle prese cone maltempo. Una instabilità che ci accompagnerà per tutta l'ultimadi maggio: diversedovranno fare i conti con nuove.

Nuova ondata di maltempo in arrivo sull’Italia : a partire da lunedì 27 maggio il Nor dove st, in particolare Lombardia e Alpi centro-orientali, e le zone interne del Centro-Sud, vedranno un nuovo passaggio di rovesci e temporali . L’instabilità proseguirà per tutta la settimana e anche il mese di ... tg24.sky

l’estate si fa attendere. La settimana appena iniziata sarà caratterizzata ancora da diversi temporali , in alcuni casi anche intensi con rischi di grandinate e nubifragi. Le previsioni Meteo per i prossimi giorni del Il Meteo .it partono dalle piogge e i temporali attesi per oggi, lunedì 27 maggio, ... lanotiziagiornale

In Emilia-Romagna ancora forti temporali e sole, l'altalena del meteo nell'ultima settimana di maggio - In Emilia-Romagna ancora forti temporali e sole, l'altalena del meteo nell'ultima settimana di maggio - ma di nuovo fino agli ultimi giorni del mese si alterneranno temporali e schiarite in regione. La pioggia è attesa praticamente tutti i giorni, seppur in aree diverse del territorio. E a rischio ... bologna.repubblica

Meteo, ultima settimana di maggio con il sole - Meteo, ultima settimana di maggio con il sole - L'ultima settimana di maggio è all'insegna del maltempo con una ... nuovi episodi di instabilità climatica nelle zone interne peninsulari e locali rovesci o temporali che interesseranno anche il ... meteo

Al via una settimana di maltempo, 'salva' solo una parte del centro - Al via una settimana di maltempo, 'salva' solo una parte del centro - Saranno caratterizzati dal maltempo in tutta Italia, con l'eccezione di una parte del centro, i primi giorni della settimana, che si aprirà, spiega Antonio Sanò, fondatore del sito 'iLMeteo.it', ... ansa