Dostoevskij | nuovo trailer della serie SKY

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 27 maggio 2024) Disponibile da oggi ilSky Original, già presentata in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, ideata, scritta e diretta dai Fratelli D’Innocenzo. Come annunciato colappena rilasciato, l’intera, atto I e atto II, sarà distribuita al cinema da Vision Distribution nella settimana dall’11 al 17 luglio. Talenti rivelazione del cinema italiano degli ultimi anni, Fabio e Damiano realizzano la loro primadopo i film La terra dell’abbastanza, presentato nella sezione Panorama del Festival di Berlino nel 2018, Favolacce, Orso d’Argento per la Sceneggiatura al Festival di Berlino, e America Latina in concorso nel 2021 a Venezia 78. Laè un noir con protagonista Filippo Timi (Vincere, I delitti del BarLume, Favola, Le otto montagne) nei panni di un brillante e tormentato detective dal passato doloroso.