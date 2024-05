Dopo la vittoria la preoccupazione | massa muscolare cosa tormenta Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Vince e convince,all'esordio al Roland Garros.aver tenuto per settimane l'Italia col fiato sospeso a causa dell'infortunio all'anca, l'altoatesino al primo turno si sbarazza dell'americano Christopher Eubanks in tre set (6-3, 6-3, 6-4), qualificandosi senza intoppi al secondo turno. Al termine della partita, il 22enne di San Candido ha rassicurato circa le sue condizioni fisiche, ricordando come non sia stato semplice tornare in campotre settimane durante le quali non aveva toccato la racchetta. "L'anca sta bene. Non c'è nessun movimento che mi fa dolore. I muscoli vanno solo un po' risvegliati. Non abbiamo avuto tutto il tempo per allenare tutto il corpotre settimane di stop completo. Quando riparti non puoi andare al massimo", ha spiegato.