Donnarumma presto papà l’annuncio | Non vediamo l’ora di incontrarti

(Di lunedì 27 maggio 2024) Grande felicità per Gianluigie la fidanzata Alessia Elefante, che dopo anni di relazione hanno annunciato al mondo una splendida notizia: la coppia avràun bambino. Il portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana ha infatti condiviso la bellissima notizia pubblicando una serie di foto sui suoi canali social, suscitando l’entusiasmo e l’affetto dei loro numerosi fan.e Alessia Elefantegenitori Maglia dell’Italia, guantoni e pallone. Non un semplice carosello di foto che lo ritrae intento a fare ciò che ama e per cui è seguito e acclamato in tutto il mondo. Le foto, questa volta, hanno l’obiettivo di rivelare qualcosa di più. Gigioha voluto raccontare così la sua notizia più bella: insieme alla fidanzata, Alessia Elefante, e a un pancino che non lascia spazio a dubbi.