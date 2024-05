Donna investita da un' auto e travolta da un' altra a Casalpusterlengo vicino Lodi | è in condizioni gravissime

Casalpusterlengo (Lodi), 27 maggio 2024 – Attraversa la via Emilia e viene investita da due auto , è grave . Traumi importanti per una donna rimasta coinvolta in un incidente stradale intorno alle 14 circa del 27 maggio 2024. La ricostruzione della dinamica è al vaglio della polizia locale, ... ilgiorno

Donna investita da un'auto e poi travolta da un secondo veicolo dopo un «volo» di diversi metri: è gravissima - donna investita da un'auto e poi travolta da un secondo veicolo dopo un «volo» di diversi metri: è gravissima - Una donna di 55 anni è stata investita da un'auto che l'ha sbalzata di alcuni metri sulla carreggiata, dove un altro veicolo in marcia l'ha travolta. L'incidente stradale è avvenuto alle 14 nel centro ... leggo

Investita dalla sua stessa automobile: donna in gravi condizioni - investita dalla sua stessa automobile: donna in gravi condizioni - Una donna di 58 anni, per cause ancora in corso di chiarimento, è stata investita dalla sua stessa automobile nella mattina di oggi, lunedì 27 maggio. L'incidente è avvenuto a Venzone, in via Dei ... udinetoday

