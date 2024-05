(Di lunedì 27 maggio 2024)un, gli inquirenti valutano la posizione di altre due persone. Ladi 47 anni, di, è indopo avere subìto uno sparo alla testa. Accaduto ieri pomeriggio in territorio di Mesagne,complanare della strada statale 7. Il conflitto a fuoco fra gli occupanti di due auto, per una lite tra famiglie degenerata. L'articolodiil Laè in proviene da Noi Notizie.. .

Una donna di 47 anni è rimasta ferita grave mente dopo essere stata Colpi ta da Colpi di arma da fuoco al culmine di una lite in famiglia . arrestato il cognato . Ferito anche un uomo, Colpi to con il fodero di una katana.Continua a leggere fanpage

Donna ferita a colpi di pistola sulla Brindisi-Taranto: arrestato il cognato La 47enne è in rianimazione - donna ferita a colpi di pistola sulla Brindisi-Taranto: arrestato il cognato La 47enne è in rianimazione - Arrestato un cognato, gli inquirenti valutano la posizione di altre due persone. La donna di 47 anni, di Brindisi, è in rianimazione dopo avere subìto uno sparo alla testa. Accaduto ieri pomeriggio in ... noinotizie

Lite in famiglia finisce a colpi di pistola a Brindisi: donna 47enne in fin di vita, arrestato il cognato - Lite in famiglia finisce a colpi di pistola a Brindisi: donna 47enne in fin di vita, arrestato il cognato - Il grave episodio è accaduto a Brindisi: una 47enne lotta fra la vita e la morte, ferita alla testa da un colpo di pistola. Arrestato il cognato ... notizie.virgilio

Una lite tra familiari finisce a colpi di pistola, grave una donna. Arrestato il cognato - Una lite tra familiari finisce a colpi di pistola, grave una donna. Arrestato il cognato - Una donna è stata ferita a colpi di arma fa fuoco ed è grave. La sparatoria è avvenuta nel primo pomeriggio al termine di una lite nei pressi ... quotidianodipuglia