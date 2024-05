Donna di 81 anni uccisa per errore a Roma tre indagati per omicidio

(Di lunedì 27 maggio 2024) AGI - Sono tre gliper l'di Caterina Ciurleo, ladi 81raggiunta (probabilmente per) giovedì scorso da un colpo di pistola alla schiena mentre si trovava in auto in via della Riserva Nuova, alla periferia di. Oltre al 28enne di una famiglia di origine sinti, sottoposto a fermo di polizia ma poi tornato libero, sono stati iscritti sul registro deglialtri due giovani. L'accusa per tutti è concorso in. Proseguono intanto le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, finalizzate alla esatta ricostruzione dell'evento e all'identificazione di tutti i responsabili. L'anziana, originaria di Reggio Calabria, era bordo di un'auto in compagnia di una 54enne, quando è stata affiancata da una Fiat 500 rossa da cui sarebbero partiti alcuni colpi d'arma da fuoco.

Il 43enne che ieri a San Giovanni Rotondo ha ucciso l'81enne Rachele Covino dopo essersi introdotto nella sua casa in via Sergente Padovano è attualmente ricoverato in una struttura psichiatrica . Continuano le indagini dei carabinieri.

Una donna di 47 anni è rimasta ferita grave mente dopo essere stata Colpi ta da Colpi di arma da fuoco al culmine di una lite in famiglia . arrestato il cognato . Ferito anche un uomo, Colpi to con il fodero di una katana.

Una donna di 55 anni è stata investita da un'auto che l'ha sbalzata di alcuni metri sulla carreggiata, dove un altro veicolo in marcia l'ha travolta. L'incidente stradale è avvenuto alle 14 nel centro ...

