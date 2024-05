Don Fanfani - il prete operaio Un doppio evento tra fede e solidarietà per la parrocchia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sette anni senza Renzo. Il 30 maggio del 2017 ad 82 anni si spegneva don Renzo, il "". Passano gli anni, ma il ricordo non svanisce. Su iniziativa del comitato di quartiere di Avane, la frazione empolese tornerà ad unirsi in occasione del settimo anniversario dalla morte del suo amato. L’appuntamento è per giovedì 30 maggio alle 19 alladi San Jacopo. Durante l’iniziativa, sarà attivata una raccolta fondi per la stessadove donha lasciato una traccia indelebile. Decano dei preti operai e famoso per le sue battaglie a favore dei diritti civili, don Renzo era stato parroco a Spicchio di Vinci e in altre chiese dell’Empolese come Avane, appunto, Tinaia e Pagnana. Nato a Firenze nel 1935, a 19 anni entrò a lavorare alla Nuovo Pignone, per poi svolgere lavori come vetraio e fabbro.