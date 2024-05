Domenico Musso è l' Avvocato dell' Anno under40 in Fintech

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il premio di“Under 40” per il settoreè stato assegnato a, Counsel di CMS, uno dei primi dieci studi legali internazionali al mondo. Il riconoscimento è stato conferito lo scorso 23 maggio da Legalcommunity, la principale rivista specializzata nel settore legale, che ogni– tramite giurie composte da CEOs, heads of legal affairs, general counsels e senior leaders dei principali operatori nel settore bancario, finanziario e corporate italiano – seleziona i migliori studi legali e professionisti operanti in Italia. La giuria ha così motivato la scelta: “Il giovane Counsel è stato molto attivo nell'ambitonell'ultimo, con contenziosi ed assistenza in materia regulatory molto importanti seguite tra emittenti di criptovalute, servizi di pagamento digitali e piattaforme di prestito immateriali”.

