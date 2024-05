Domenica In tensione in studio | Mara Venier interrompe l’intervista e sbotta in diretta VIDEO

(Di lunedì 27 maggio 2024) News tv. “In”, forti tensioni nellodello showle firmato Rai: la conduttricesi è mostrata estremamente piccata ine si è ritrovata a dover riprendere qualcuno dei presenti chiedendo rispetto. (…) Leggi anche: “Affari tuoi”, bufera sui social contro la coppia di concorrenti siciliani () Leggi anche: “Stasera tutto è possibile”, rovinosa caduta indi Stefano De Martino () “In”: cosa è successo ieri “In“, nella puntata di ieri, 27 maggio 2024,ha avuto come ospite la moglie di Mike Bongiorno, Daniela.-omaggio è stata programmata in occasione di cent’anni del celebre conduttore scomparso nel 2009 toccando vari punti commoventi della sua vicenda sia lavorativa che personale.

Secondo un nuovo studio pubblicato su Nature, dal titolo Over 80% of the European Union’s Common Agricultural Policy supports emissions-intensive animal products, l'82% dei sussidi agricoli dell'Ue è destinato alla produzione di prodotti animali ad alta intensità di emissioni, una parte dei quali ... gamberorosso

Mara Venier prima di dare inizio all'intervista a Daniela Zuccoli, la moglie di Mike Bongiorno, a Domenica In ha sgrida to i presenti in studio : "Vi chiedo silenzio e rispetto".Continua a leggere fanpage

Mara Venier , nella puntata di Domenica In andata in onda ieri, ha ospitato nel suo studio Daniela Zuccoli, moglie di Mike Bongiorno, il celeberrimo conduttore televisivo scomparso nel 2009 e che, proprio ieri, il 26 maggio avrebbe compiuto 100 anni. Per l’occasione speciale la conduttrice, prima ... ilfattoquotidiano

Gelo a Domenica In, Mara Venier sbotta durante l'intervista alla vedova di Mike Bongiorno - Gelo a Domenica In, mara Venier sbotta durante l'intervista alla vedova di Mike Bongiorno - Momenti di gelo e grande imbarazzo nello studio di Domenica In, quando mara Venier, impegnata in un'intervista a Daniela, moglie dello scomparso Mike Bongiorno, ha perso le staffe sbottando contro il ... msn

Domenica in, Mara Venier sbotta in diretta (e zittisce il pubblico): cosa è successo con Daniela Bongiorno - Domenica in, mara Venier sbotta in diretta (e zittisce il pubblico): cosa è successo con Daniela Bongiorno - "Scusa, un momento Daniela", ha detto mara Venier, rivolgendosi poi agli addetti ai lavori: "Silenzio. Per favore vi chiedo silenzio e rispetto, quest'anno non l'ho mai fatto". La sua richiesta ha ... ilgazzettino

Mara Venier, social "spaccati" per la sfuriata (pesante) a Domenica In: “Solita sceneggiata insopportabile” - mara Venier, social "spaccati" per la sfuriata (pesante) a Domenica In: “Solita sceneggiata insopportabile” - La conduttrice, ieri, ha sbottato contro il pubblico e il suo staff. Oggi il web si indigna, anche se in tanti provano a prendere le difese della presentatrice. libero