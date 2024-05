Docente ottiene supplenza con MAD ma dichiara un titolo falso - deve restituire lo stipendio? Ecco cosa hanno detto i giudici

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 27 maggio 2024) Unpresentava una MAD per ottenere una. In tale sedeva, con assunzione di responsabilità ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso del diploma magistrale e del diploma di specializzazione per il sostegno trasmettendo poi la relativa documentazione. In accoglimento della domanda la scuola stipulava un contratto di lavoro per unacomedi sostegno. Però, all’esito delle successive indagini penali, tuttavia, emergeva la falsità dei diplomiti e il convenuto veniva imputato dei reati di(art. 476 c.p.) e di truffa (art. 640 c.p.) in concorso. Accolta la richiesta di patteggiamento, il Tribunale lo condannava e la medesima sentenzava, ex art. 537 c.p.p., la falsità dei citati diplomi, così come indicati nei capi di imputazione.