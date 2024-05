Doccia ‘caliente’ per due concorrenti dell’Isola dei Famosi spagnola – Video

(Di lunedì 27 maggio 2024) Gorka e Torres - Supervivientestra duedi Supervivientes. Ieri sera, nel corso dell’appuntamento con l’Isola dei, trasmesso su Telecinco, i naufraghi Gorka Ibarguren e Rubén Torres si sono lasciati andare ad una ‘ripulita’ piuttosto audace. Tutto è partito quando Gorka ha vinto una prova che aveva come ricompensa unacon acqua dolce e shampoo. A quel punto, il concorrente è stato chiamato a scegliere un altro compagno di viaggio con il quale condividere insieme l’ebrezza del ‘pulito’. E la scelta è caduta su Torres, per un motivo ben preciso: “Se scelgo una donna ci saranno delle incomprensioni. Almeno con Ruben potremo strofinarci a vicenda“. Parole che hanno fatto da preludio ad una vera e propriahot.

