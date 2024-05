Divisione regionale 1 La Grifo chiude con un altro ko

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sicon un’ultima sconfitta la stagione dellaImola. Già condannati alla retrocessione una settimana fa, i biancoblù cadono in casa per 59-83 per mano dei Villanova Tigers (Pirazzini 18, Bedeschi 10) e concludono la stagione di1 all’ultimo posto, con 14 punti, in coabitazione con il Basket Club Russi. Anche l’ultima uscita ha rispecchiato le difficoltà viste nel corso della stagione, con lain difficoltà a restare in partita fino alla fine, raccogliendo meno di quanto poteva essere nelle sue possibilità (lacon la peggior difesa del girone con oltre 77 punti subiti a partita), perdendo per strada quei punti che avrebbero potuto portarla verso la salvezza, o se nonalmeno ai playout. Turno di riposo invece nell’ultimo turno per l’Easy Car International, già salva.

