Ditonellapiaga nuovo album e tour

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024)è tornata con undisco, intitolato “Flash” e disponibile dal 10 maggio 2024. Queste le parole della cantante nell’annunciare l’e nell’anticipare quello che il pubblico potrà ascoltare nei brani inclusi: “Qui dentro c’è tutto ciò che ho combinato in questi mesi. Ci ho messo il cuore, il fegato, la mia testa dura come il marmo e anche qualche movimento di bacino a piacimento. È venuto fuori questo intruglio, non so se sia buono da mangiare, ma da ascoltare mi piace tantissimo”. La cantante ha ottenuto una grande fama dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022, in gara, con Donatella Rettore. Le due hanno presentato il brano “Chimica” che ha ottenuto un buon riscontro nelle classifiche radio e di vendita.