Disagi in aeroporto

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sono un fedele lettore del Carlino da vari decenni che avendo uno spiccato senso civico non puo' ignorare la vergognosa situazione nella quale si trova il nostroMarconi. Ogni giorno che sorge il sole vengono postate in Internet (a cominciare da Google Maps) decine di recensioni che gettano sommo discredito sulla nostra citta'. In nessuna parte del mondo nella quale vengono fatti dei lavori di ammodernamento e ampliamento di aeroporti si verificano iche stanno accadendo al Marconi. Bisogna spronare tutti gli attori coinvolti a migliorare subito la situazione. Massimo Porporato .