Dipendente Comunale trovato morto nel suo ufficio l’addio commosso a Luciano | Era una persona perbene

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 maggio 2024) Colleghi e assessore alla Mobilità capitolina piangono la scomparsa delcapitolino. Polizia scientifica – foto di repertorio – corrieredellacittà.com È statonel Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti del Comune di Roma, unche ha rappresentato un esito tragico per uncapitolino, ma anche la sua più grande passione. La notte del 24 maggio undi 50anni è stato rivenuto senza vita nell’di via Capitan Bavastro 94. Dopo ore di ricerche, avviate grazie alla segnalazione della moglie, l’uomo è stato rie a distanza di giorni le ricerche sembrano sempre più addurre a un suicidio. Non se lo spiegano colleghi e istituzioni a lui molto vicini, a partire dall’assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.