Dieta mediterranea boom export ma preoccupa l’etichettatura dei prodotti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 27 maggio 2024)nelle esportazioni deidella,ma are è. Ecco perché. Il 2024 segna un’epoca d’oro per isimbolo della, con un incremento significativo delle esportazioni che testimonia l’apprezzamento globale per questa sana alimentazione. Secondo Coldiretti, basandosi su dati Istat dei primi due mesi dell’anno, si registra una crescita del 10% per pasta e vino e del 16% per il pomodoro fresco e trasformato. L’olio d’oliva, in particolare, ha visto un aumento record del 72%, dimostrando l’influenza positiva dellasui mercati internazionali. Lasempre più apprezzata – notizie.comNonostante il successo internazionale, laaffronta sfide significative a causa di nuovi sistemi di etichettatura come il Nutriscore.