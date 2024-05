Diego Vive a Napoli il debutto mondiale del parco dedicato a Maradona

(Di lunedì 27 maggio 2024)è un omaggio aArmandodalla terra in cui si è reso protagonista con Radioclub91 mediapartner dell’evento Saràa ospitare ildi “”: iltematicoal D10S. La città di Partenope, la sua seconda casa, gli dedica uno spazio presso l’Ex Base Nato –San Laise – con il consenso di tutti i figli e gli eredi. Un omaggio dalla terra in cui si è reso protagonista a 360 gradi; lui che si è contraddistinto per non essere solo un fuoriclasse nel calcio ma un esempio di fede, riscatto, amore, passione, successo. L’evento pensato e organizzato da Taja Producciones, ha per mediapartner Radioclub91. I cancelli delsi apriranno ufficialmente il 30 maggio a partire dalle ore 10.

