Dichiarazione dei redditi dove andare a pescare le vecchie CU? Ecco il trucchetto facile e veloce ci metti pochi minuti

(Di lunedì 27 maggio 2024) Se ci accorgiamo che manca all’appello una certificazione unica, possiamo recuperarla impiegandossimo tempo.come Siamo nel pieno della stagione riguardante la comunicazione reddituale. Molti di noi si trovano sommersi da scartoffie e documentazione. In particolare, il documento principale è la Certificazione Unica inviataci dal nostro o dai nostri datori di lavoro. Ma dov’è possibile recuperare leCU, senza impazzire in questo periodo così intenso? Periodo didei: come orientarsi – (cityrumors.it)È un periodo in cui l’attenzione si concentra sulle detrazioni, sugli scontrini e, soprattutto, sulle certificazioni uniche. La precisione è fondamentale per evitare errori nelladei. Tutto deve essere in ordine, compresi i documenti cartacei che possono servire in caso di controlli da parte del fisco.