Dialogo e libertà di espressione alla base del rapporto tra Erika e mamma Glimaria

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nella quinta puntata di ‘X, Y, Z Generazioni a confronto’ il dibattito si consuma trae la. Questa coppia è l’emblema del cambiamento generazionale per quanto riguarda ile ladiall’interno delle mura domestiche da ieri ad oggi. Maha una grande paura: un eventuale trasferimento all’estero della figlia. E spoiler: lei le ha già confessato questa volontà. ‘X, Y, Z Generazioni a confronto’ affronta i temi della scuola, dell’attualità, delle relazioni e dell’inclusività, per un confronto sincero tra generazioni. L’obiettivo? Usare la telecamera per abbattere le barriere di comunicazione in famiglia, puntando l’attenzione su una fase critica della vita dei giovani studenti e altrettanto enigmatica per i genitori.