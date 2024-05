Di Marzio | Antonio Conte al Napoli ci siamo | accordo di massima raggiunto

La Serie A ha definitivamente rotto con il passato. Evviva! È una buona notizia, se ne facciano una ragione i nostalgici a prescindere. Il calcio italiano non è più italico. È europeo. Da invidiosi a invidiati: ecco il contrappasso. Ora ci studiano, ci ammirano, ci elogiano. L'Inter non ha ... liberoquotidiano

Calciomercato Milan, il futuro di Giovanni Di Lorenzo al Napoli è legato all’eventuale arrivo di Antonio Conte in panchina Gli inevitabili intrecci del mercato. In casa Napoli si stanno vivendo ore importanti per quanto riguarda il nome del nuovo allenatore. Il profilo di Antonio Conte è ormai in ... dailymilan