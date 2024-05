Di Lorenzo vuole lasciare il Napoli ma rimanere in Italia | ecco le tre contendenti

Alex Meret , portiere del Napoli , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro il Lecce nell’ultima di campionato: “E’ stata un’annata deludente in cui non abbiamo fatto ciò che ci aspettavamo. Anche oggi abbiamo sprecato un’opportunità importante. Sarà importante ... sportface

Le parole di Alex Meret , portiere del Napoli , dopo il pareggio casalingo rimediato dai partenopei contro il Lecce Alex Meret ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio del Napoli contro il Lecce. Di seguito le sue parole. CLIMA NON FACILE – «Nell’ultimo periodo è stato così, per una stagione ... calcionews24

Il Napoli ha apparecchiato a Conte la situazione preferita , una stagione senza coppe europee . Lo scrive Paolo Condò nel consueto commento del lunedì mattina su Repubblica. Gasperini quindi fa benissimo a rimanere per provare a volare ancora più in alto, ed è corretta anche la contromossa di De ... ilnapolista

Che stoccata a Conte: “Voleva vincere la Champions e ha scelto il Napoli” - Che stoccata a Conte: “Voleva vincere la Champions e ha scelto il napoli” - in diretta è arrivata la frecciata Il napoli ha chiuso come peggio non poteva il suo campionato. Lo 0-0 contro il Lecce, già salvo da tempo, è stato lo specchio di una stagione intera e di un finale ... calciomercato

Napolimania: si chiude lo scempio tra i fischi del Maradona, ora Conte per risorgere - napolimania: si chiude lo scempio tra i fischi del Maradona, ora Conte per risorgere - Titoli di coda per il napoli. Finalmente termina una stagione che si stava trasformando in una vera e propria agonia per i tifosi azzurri. Settimana dopo settimana, specialmente nell’ultimo periodo se ... calciomercato

Calcio, Napoli-Lecce 0-0: i salentini chiudono il campionato a 38 punti - Calcio, napoli-Lecce 0-0: i salentini chiudono il campionato a 38 punti - Il Lecce ha chiuso la stagione pareggiando 0-0 in casa del napoli. I salentini hanno raggiunto la salvezza con tre giornate di anticipo, chiudendo il campionato al 14esimo posto in classifica a quota ... trmtv