Di Lorenzo punto fermo del Napoli di Conte Sky

(Di lunedì 27 maggio 2024) Si susseguono le ipotesi di mercato per il. Dopo il nome caldissimo di Antonioper la panchina azzurra, è arrivata anche la notizia, dalla voce dell’agente di Giovanni Di, che il capitano vorrebbe lasciare: «Senza la necessaria fiducia Diha voglia di andare via da. Abbiamo firmato un contratto per rimanere a vita, cambia tutto però se la società esprime questo pensiero» Secondo quanto riportato da Sky Sport però, la situazione potrebbe stravolgersi in seguito alle considerazioni di Antonio: “ha un’opinione contrastante rispetto alle dichiarazioni dell’agente. Per l’allenatore Diè incedibile, e sarebbe undella sua squadra, ridandogli quella fiducia che si è sentito mancare lo stesso giocatore.

