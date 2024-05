Di Lorenzo l’agente | Via dal Napoli ecco perché! Inter? Diversi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 27 maggio 2024) Diieri ha giocato la sua ultima partita con la maglia del. Lo rivela il suo agente Giuffredi, che parlando a TV Play conferma come l’ormai ex capitano degli azzurri cambierà squadra. Con l’più volte accostata in questi giorni. FINE DI UN CICLO – Giovanni Diieri ha ricevuto i fischi del Maradona al momento dell’uscita dal campo in-Empoli e dopo le voci sull’. La motivazione, confermata dal suo agente Mario Giuffredi, èva via: «Deve venir fuori la verità. Diha avuto un colloquio con Giovanni Manna nei giorni scorsi, così come tutti i suoi compagni. Hanno parlato dell’annata che si sta chiudendo e delle prospettive della prossima stagione. Diha espresso a Manna delle sensazioni circa una mancanza di fiducia da parte della società nei suoi confronti.