Di Lorenzo-Inter ribaltone? Arriva una richiesta precisa! – Sky

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il nome di Giovanni Diè salito alla ribalta negli ultimi giorni, anche e soprattutto per la fascia destra dell’. Il tutto dovuto alle dichiarazioni del suo agente, che ha affermato la decisione del giocatore di lasciare Napoli. Secondo Sky Sport la situazione si potrebbe però ribaltare grazie a unadi Antonio Conte. OBIETTIVO DI MERCATO – Nonostante sia un nome che non scaldi particolarmente i tifosi, Giovanni Diè uno dei profili individuati dall’per rinforzare la fascia destra in vista del prossimo anno. In particolar modo preventivando una partenza di Denzel Dumfries, la cui scadenza di contratto nel giugno del 2025 costringe la dirigenza nerazzurra a muoversi in tal senso. Nazionale italiano, fra poco compirà 31 anni, il suo è un profilo che scalda gli uomini mercato di Viale della Liberazione per i possibili costi contenuti dell’operazione, anche se le sue caratteristiche – da terzino di una difesa a quattro – cozzano con quello che servirebbe a Simone Inzaghi sulla fascia.