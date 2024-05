Di Lorenzo Giuffredi attacca anche Calzona | la bordata è incredibile!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’agente di Di, Mario, hato l’ormai ex tecnico del Napoli Francescoin diretta. Died il Napoli rischiano seriamente di separarsi. Secondo quanto raccontato negli ultimi giorni, il capitano azzurro non avrebbe apprezzato l’atteggiamento societario, che a seguito di questa stagione avrebbe considerato tutti i calciatori azzurri cedibili a fronte di determinate offerte, persino il proprio capitano. In tal senso, il procuratore del calciatore, Mario, da sempre molto esplicito e vulcanico nelle proprie uscite, è stato abbastanza chiaro: “Manna ha ribadito tutta la propria stima al calciatore, specificando che però per De Laurentiislui era cedibile. Non si può essere capitani da sfiduciati”.