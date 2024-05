Di Lorenzo chiede l’addio Napoli si schiera | la reazione dei tifosi – VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il futuro di Giovanni Diresta un tema caldo in casa, ioggi si sono espressi in merito. Il rinnovo “a vita” della scorsa estate sembra ormai un lontano ricordo. Giovanni Diad oggi è lontano, lontanissimo da. Il capitano degli azzurri, logorato da questa nefasta stagione, avrebbe richiesto la cessione alla società a seguito del colloquio con il neo direttore sportivo Manna. A confermarlo è stato il suo agente a Tv Play, Mario Giuffredi, nonostante gli attestati di stima del dirigente, quest’ultimo avrebbe ribadito all’ex Empoli la sua non incedibilità a fronte di offerte congrue, causando disagio in Di, che da capitano non si sarebbe mai aspettato questo atto di “sfiducia”. Di, addio al? Iesprimono la loro opinione sul capitano Nel mentre, sono state tante le indiscrezioni sul terzino destro, accostato ad una moltitudine di club: Inter, Juventus, Roma, anche Atletico Madrid, tutti top club alla ricerca di un esterno basso a destra.