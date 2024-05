Detenuto fugge dalla fisioterapia inseguito semina il panico a Pesaro

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 – Caccia all’uomo questa mattina a. Un magrebino di 30 anni, in carcere aper tentato omicidio e violenza sessuale commessi a Milano con fine pena 2029. E’ fuggito questa mattina alle 11.30 alla polizia penitenziaria che lo aveva portato ad una seduta dinel distretto sanitario di via Redipuglia, zona Parco della Pace. E’ stato ripreso mezzora dopo dai carabinieri insieme alla penitenziaria in un capanno agricolo a circa un chilometro di distanza dal luogo della fuga, in via Lucio Accio. Non ha opposto resistenza. L’uomo è stato arrestato e domani mattina sarà processato per direttissima. Da quanto si è appreso, il magrebino ha avuto buon gioco nel saltarefinestra a piano terra durante la seduta fisioterapica.

