Dennis Praet è ancora materiale da Serie A?

(Di lunedì 27 maggio 2024) Qualche anno fa, laA – in un’epoca relativamente recente in cui non c’erastato il boom di finali europee e di riammodernamenti tattici come nelle ultimissime stagioni – aveva avuto l’opportunità di ospitare un giocatore molto interessante, dal talento cristallino e dal passo felpato, che sembrava avere tutte le qualità principali per sfondare. Parliamo di, calciatore belga che aveva scelto il campionato italiano per consacrarsi e diventare grande. Purtroppo, il suo progetto non è andato come sperava. Il belga sembra infatti essersi perso un po’ in un senso di mediocrità e, nonostante la promozione in Premier League con il Leicester ottenuta alla fine di questa Championship,parealla ricerca di un equilibrio che possa riavvicinarlo al calcio che conta.