Dengue l’ultimo caso a Trieste L’esperta | Quest’anno numeri piuttosto allarmanti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 - Oltre duecento casi di febbrein Italia, tutti d’importazione:è stato scoperto a. “Numeroallarmante rispetto all’anno scorso”, osserva la professoressa Alessandra Della Torre, parassitologa della Sapienza, tra i responsabili del progetto 'Mosquito alert’, l’app che serve a monitorare la presenza delle zanzare in Italia., unIl sindaco diRoberto Dipiazza ha firmato un’ordinanza che “consentirà di effettuare gli interventi di eliminazione dei focolai larvali”. I comportamenti da tenere: “Restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica; prima del trattamento raccogliere la verdura e la frutta presente negli orti o, in alternativa, proteggere le piante con teli di plastica in modo ermetico”.