Delitto Tramontano | Impagnatiello confessa Ho ucciso Giulia lei non ha potuto difendersi

(Di lunedì 27 maggio 2024) AGI - "Ho. La persona che ero in quel periodo non è quella che sono adesso. Sono qui oggi per dire la verità perché adesso sono lucido e consapevole rispetto alla persona che ero il primo giugno" la notte in cui venne sottoposto a fermo. Inizia così l'ottava udienza del processo ad Alessandro, il barman 30enne imputato dell'omicidio pluriaggravato di, uccisa mentre era in stato di gravidanza. L'uomo è imputato per l'omicidio pluriaggravato, distruzione di cadavere e interruzione non consensuale di gravidanza. "Mi sono reso conto di aver costruito un infinito castello di bugie", ha aggiunto spiegando che "A. (l'amante ndr.) fin dall'inizio sapeva della presenza. Nel febbraio 2023 A.

È il giorno di Alessandro Impagnatiello , il giovane imputato per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano , la 29enne incinta uccisa a Senago (Milano). Oggi Impagnatiello ha parlato in... leggo

“La persona che ero in quel periodo non è quella di oggi”. A parla re e Alessandro Impagnatiello . L’assassino di Giulia Tramontano si definisce così. Lo ha fatto in aula dove è in corso l’udienza del processo per il brutale omicidio della 29enne, al settimo mese di gravidanza, commesso il 27 ... dayitalianews

A scuola arrivano le fragole per gli alunni ma sono ricoperte di muffa. Un altro flop del progetto “Frutta e verdura” del ministero - A scuola arrivano le fragole per gli alunni ma sono ricoperte di muffa. Un altro flop del progetto “Frutta e verdura” del ministero - Non solo i pomodorini che hanno intossicato 132 bambini e sette docenti di due diversi istituti scolastici del Modenese. Ora anche le fragole con la muffa. A mandarle in una scuola del Cremasco è stat ... ilfattoquotidiano

Chiara Tramontano e la dedica per la sorella Giulia a un anno dall’omicidio - Chiara tramontano e la dedica per la sorella Giulia a un anno dall’omicidio - Chiara tramontano affida ai social la commovente dedica per la sorella ... Forse era per un amore finito, ma ora è per la vita che ho perduto. Così le pupille offuscate sono diventate le mie, non ho ... dire

Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono lasciati, l'ex gieffina: «Troppe differenze caratteriali» - Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono lasciati, l'ex gieffina: «Troppe differenze caratteriali» - Pensavo fosse amore... invece era un calesse», avrebbe detto qualcuno e forse l'hanno pensato anche Anita Olivieri e Alessio Falsone. L'ex gieffina ha comunicato sulle proprie ... ilmattino