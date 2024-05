Delfini Guardiani dell’Isola | compie 15 anni il progetto di educazione ambientale di Marevivo nato a Capri 

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 27 maggio 2024) Fondazionefesteggia i quindicidiinnovativo diall’ambiente e allo sviluppo sostenibile che, partito dall’Isola di Capri nel 2009, ha visto nel tempo la partecipazione di oltre 20.000 studenti e studentesse delle scuole primarie di ben 21 Isole Minori italiane. Si tratta di un’onda blu che ha coinvolto attivamente numerose scuole e comunità, da La Maddalena a Ponza, dall’Elba alle Eolie, da Pantelleria a Milazzo, con l’obiettivo di far conoscere ad alunne e alunni i segreti e i tesori dello straordinario patrimonio naturalistico, storico-archeologico e culturale che questi luoghi custodiscono. Escursioni, attività in spiaggia, nei boschi, nei siti archeologici, uscite in barca, laboratori in classe, giochi didattici e di ruolo costituiscono il percorso strutturato per favorire nei più giovani lo sviluppo di una consapevolezza e del senso di appartenenza e di rispetto nei confronti di luoghi unici e fragili come sono le isole e il mare che le bagna.