Debito pubblico Rifiuti e Prefettura Monza deve pagare un extra di 3 milioni

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il Comune dinella morsa dei rimborsi e dei debiti. E per due vicende controverse, che vedono un Consiglio comunale compatto nel considerarle delle palesi ingiustizie. Le cifre varate dalla variazione di bilancio appena approvata, come debitibilancio, sono da capogiro: 967mila euro di rimborsi all’impresa Sangalli (l’operatore che gestisce iin città) e 2di euro (dei 3,8totali attualmente previsti) di debiti contratti dallaper la ristrutturazione della sua ex sede in via Casati 19 (poi non completata per trasferimento dellanell’attuale Polo istituzionale di via Montevecchia). In tutto quasi 3di euro che vanno ad appesantire il bilancio comunale, rispetto cui il Comune conta di recuperare, tramite ricorso alla Corte di Appello, quanto meno la liquidità da destinare a Sangalli.