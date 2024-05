De Zerbi candidato alla panchina del Manchester United se partirà Ten Hag Daily Mail

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dedeldel dopo Ten Hag. Lo scrive il. Il quotidiano inglese definisce Roberto Decome una sorpresa per il lavoro di allenatore delse il club decidesse di licenziare Erik Ten Hag. Gli altri candidati oltre a DeIlSport ha appreso che loha sondato il bresciano tramite intermediari la scorsa settimana oltre a parlare con gli agenti che rappresentano Kieran McKenna, Thomas Frank, Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino. Rientra nella programmazione per la potenziale partenza di Ten Hag. Loripercorrerà in modo approfondito la stagione per decidere se a Ten Hag sarà permesso di lavorare l’ultimo anno del suo contratto triennale.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’allenatore dell’Inghilterra Gareth Southgate è stato delineato come un candidato a sorpresa per subentrare a Erik ten Hag al Manchester United se il club si separasse dall’allenatore olandese. L’allenatore dei Tre Leoni, insieme a Roberto De Zerbi del ... justcalcio

La parabola di Hancko: da “meteora” a Firenze a top in Olanda - La parabola di Hancko: da “meteora” a Firenze a top in Olanda - Visualizzazioni: 31 L’ex-meteora della Fiorentina David Hancko è da tempo nel mirino del Napoli, in quanto pallino del nuovo direttore sportivo Giovanni Manna. Indice La parabola di Hancko: da “meteor ... calciostyle

Maresca-Chelsea, la “conferma” di Romano - Maresca-Chelsea, la “conferma” di Romano - Per Wayne Rooney, ex fuoriclasse del manchester United, è in arrivo una nuova avventura ... Wayne, tuttavia, si è distinto come il candidato giusto per Argyle.” Anche lo stesso Rooney ha commentato ... calciostyle

Rooney, il nuovo club e lo strano colloquio di lavoro: “Candidato ideale” - Rooney, il nuovo club e lo strano colloquio di lavoro: “candidato ideale” - La leggenda del manchester United, dopo il disastro con il Birmingham, ha trovato una nuova squadra: ufficiale la sua nuova sfida da allenatore ... tuttosport