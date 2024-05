Criminal Minds: Matthew Gray Gubler tornerà nella stagione 17 - Criminal Minds: Matthew Gray Gubler tornerà nella stagione 17 - La speranza dei fan di Criminal Minds è tornata ai massimi storici quando, in una storia condivisa su Instagram dalla star Joe Mantegna (David rossi), i più attenti hanno notato una scrivania sulla ... comingsoon

De Rossi: "Non fate paragoni con Mourinho, sono all'inizio di un percorso. Dybala me lo tengo stretto, ma..." - De rossi: "Non fate paragoni con Mourinho, sono all'inizio di un percorso. Dybala me lo tengo stretto, ma..." - Daniele De rossi è tornato a parlare a poche ore dalla fine del campionato che ha decretato la mancata qualificazione in Champions. Il tecnico è stato intervistato. calciomercato

De Rossi, con percorso serio riporteremo una coppa a Roma - De rossi, con percorso serio riporteremo una coppa a Roma - "Io non ho sostituito, ho continuato il lavoro di Mourinho con il mio bagaglio di esperienza e visione. Non posso fare paragoni, sto cercando di fare il massimo. L'ultimo mese ci lascia l'amaro in boc ... ansa