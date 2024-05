De Rossi | Non ho sostituto Mourinho ma ho continuato il suo lavoro portando le mie idee

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sono stati assegnati oggi i premi Ussi 2024, tra i presenti premiati, oltre alle istituzioni, anche Daniele Deche, al termine della sua prima mezza stagione alla guida della Roma, ha parlato del futuro «Quando sono arrivato la situazione non era delle più semplici. Siamo alla fine della prima parte di percorso. Sono onorato di aver allenato la mia squadra del cuore, ma siamo all’inizio di tutto il percorso e di quello che andremo a a fare nei pmi anni sperando sia sempre più positivo» Poi il racconto su come si è materializzata la possibilità di sedere sulla panchina della Roma: «Non mi hanno telefonato ma hanno mandato un messaggio su Whatsapp e mi è stato comunicato il luogo e l’ora dell’ incontro. Sono andato con entusiasmo e con un pizzico di paura.

Modena , 13 aprile 2024 – La sconfitta contro il Catanzaro costa la panchina a Paolo Bianco . Il tecnico, infatti, non è più l’allenatore del Modena . A comunicarlo è la società gialloblù, che ha deciso di sollevare Bianco dall’incarico dopo il periodo nero dei canarini. La vittoria, infatti, manca ... sport.quotidiano

All'Aniene ha ricevuto il premio Ussi: "Sarebbe bello ripetere da tecnico i livelli alti che ho raggiunto da giocatore" - All'Aniene ha ricevuto il premio Ussi: "Sarebbe bello ripetere da tecnico i livelli alti che ho raggiunto da giocatore" - All'Aniene ha ricevuto il premio Ussi: "Sarebbe bello ripetere da tecnico i livelli alti che ho raggiunto da giocatore" ... gazzetta

De Rossi: “Ho grande voglia ed entusiasmo, in futuro alzeremo qualche coppa” - De rossi: “Ho grande voglia ed entusiasmo, in futuro alzeremo qualche coppa” - La maglia della Roma è una seconda pelle. Il tuo sogno era allenare la Roma, patiamo dalla chiamata dei Friedkin. “Scusate la voce ma il giorno dopo la partita è sempre debole. Non mi hanno telefonata ... siamolaroma

Condono edilizio, non basta il certificato di agibilità: serve questa documentazione - Condono edilizio, non basta il certificato di agibilità: serve questa documentazione - Di condono edilizio si parla quasi sempre sotto il profilo politico e quasi mai sotto quello tecnico. Ecco la documentazione necessaria. abruzzo.cityrumors