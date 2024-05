De Rossi | Con i Friedkin condivisione di idee Con un percorso serio riporteremo una coppa a Roma

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Io non ho sostituito, ho continuato il lavoro di Mourinho con il mio bagaglio di esperienza e visione. Non posso fare paragoni, sto cercando di fare il massimo. L’ultimo mese ci lascia l’amaro in bocca, ma nel complesso il giudizio su questi mesi è positivo. Con ununa”. Così Daniele De, tecnico della, che ha ricevuto il premio Ussial Circolo Canottieri Aniene. “Sono onorato di allenare la mia squadra del cuore – ha aggiunto -. Siamo all’inizio delsperando sia più positivo di questi quattro mesi. Penso al futuro e dobbiamo dire che sono i nostri risultati che non ci hanno permesso di arrivare in Champions, non quelli dell’Atalanta. Ora stiamo lavorando su quello che dobbiamo fare per riportare ladove stava stabilmente quando ero giocatore.

