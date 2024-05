De Laurentiis vuole dimostrare che Napoli non è Alcatraz Corbo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dechenon è. A scriverlo è Antoniosu Repubblica. La deteriore fantasia ha spesso avvelenato il gossip, non certo avvicinato ali candidati alla sua panchina. Primo fu Thiago Motta già un anno fa, inseguito e perso anche stavolta. Il resto è cronaca di questi giorni, quattro tecnici contattati senza bloccarne uno. L’ultimo no, quello di Gasperini che ha ceduto alle suggestioni del tifo di Bergamo rinunciando ad una offerta che neanche sognava a 66 anni, meglio la routine dopo otto anni di gran livello con l’Atalanta che gli imprevisti a. In fretta si è dimenticato comeabbia reso fantastico il suo scudetto, uno spettacolo nel naturale teatro del suo turismo internazionale.