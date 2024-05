De Laurentiis su Conte | Decisivi i prossimi dieci giorni bisogna essere equi e non tifosi

(Di lunedì 27 maggio 2024) . «Ora non posso parlare. Isaranno, dopo tutte le opportune necessarie obiettive valutazioni in cui deve vincere l’tà del ragionamento e non il tifo». De: «L’Italia non è un Paese razzista, nel caso di Juan Jesus a voltepassarci sopra». L’intervento di Deal convegno sul razzismo. De: «L’Italia non è un Paese razzista, anzi è un paese dell’accoglienza, lo abbiamo visto con tutti i migranti che sono arrivati. Nel 2018 uscì il film Green book che è la storia di un pianista di colore che nel 1962 attraversava l’America per una serie di concerti da solista, accompagnato da un italoamericano il quale tocca con mano l’intolleranza degli americani veramente razzisti nei confronti delle persone di colore.

Paura per Bruce Springsteen: problemi di salute e concerti rinviati - Paura per Bruce Springsteen: problemi di salute e concerti rinviati - Il Boss non sta bene ed è costretto a rinviare i concerti. Brutte notizie e un pizzico di apprensione per la salute di Bruce Springsteen. Nuovi problemi di salute per Bruce Springsteen. Il Boss non ... msn

ADL: "Conte Non posso dire nulla, prossimi 10 giorni decisivi!", Juan Jesus: "Mia carriera pulita, mentre Acerbi..." - ADL: "Conte Non posso dire nulla, prossimi 10 giorni decisivi!", Juan Jesus: "Mia carriera pulita, mentre Acerbi..." - 11.02 - Salutano De Laurentiis e Juan Jesus che lasciano il palo. In chiusura, pur senza citare Conte, ma si capisce che si parla di lui, il patron azzurro dice: "Non è che non gliela dico, non gliela ... tuttonapoli

Don Marco Casale è il nuovo parroco della comunità pastorale di Gavirate - Don Marco Casale è il nuovo parroco della comunità pastorale di Gavirate - L'annuncio ufficiale è arrivato domenica: la prossima destinazione dell'attuale prevosto e decano don Maurizio Cantù non è stata ancora comunicata, come anche il successore di don Marco a Varese ... varesenoi