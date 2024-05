De Laurentiis | L’Italia non è un Paese razzista nel caso di Juan Jesus a volte bisogna passarci sopra

(Di lunedì 27 maggio 2024) . L’intervento di Deal convegno sul razzismo. De: «non è un, anzi è undell’accoglienza, lo abbiamo visto con tutti i migranti che sono arrivati. Nel 2018 uscì il film Green book che è la storia di un pianista di colore che nel 1962 attraversava l’America per una serie di concerti da solista, accompagnato da un italoamericano il quale tocca con mano l’intolleranza degli americani veramente razzisti nei confronti delle persone di colore. Non gli permettevano di pranzare nella stessa sala dove si sarebbe tenuto il concerto, né di andare nel bagno dell’albergo ma in una latrina pubblica incredibilmente disastrata. Percorso al contrario che bonifica l’anima dell’italo americano che vede che cos’è il razzismo nel propriod’adozione È undove esistono focolai di intolleranza verso la diversità, che può essere il colore della pelle, le religioni, la sessualità, la bisessualtà.

